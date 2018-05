Avellino, Morosini saluta: "Grazie a chi ha creduto in me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio profilo Instagram, Leonardo Morosini ha voluto salutare i tifosi dell'Avellino. Un saluto forse momentaneo visto che non è esclusa una sua permanenza in biancoverde: "Avrei tante cose dentro di me da tirare fuori dopo quest’anno così complesso. Tuttavia non troverei le parole giuste per esprimere al meglio le mie emozioni, che sono state davvero tante nel mio viaggio di ritorno a casa. Volevo semplicemente ringraziare i miei compagni di squadra, dal primo all’ultimo, chi ha creduto in me e che ci crede ancora. Mi avete fatto sentire più speciale di quello che io sia in realtà perché questa piazza di cuore ci fa sentire così, come quelli veri. L’affetto che mi dimostrate mi dà tanta forza per il futuro, che è incerto ma sono sicuro sarà bellissimo per tutti. Un abbraccio grande cari lupi, vi voglio bene".