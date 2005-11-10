Avellino, Nesta: "Dobbiamo crescere mentalmente"

“Partita particolare, siam partiti bene e poi ce la siamo complicata un po’ da soli, perdendo un paio di palloni e dando coraggio a loro. Campo veloce, lo abbiamo un po’ sofferto per me, al Partenio si lamentano sempre del sintetico lento, stasera invece il campo era veloce, la palla andava. Potevamo fare un po’ meglio in qualche contrasto aereo e su qualche seconda palla, però non ci spaventiamo in certi momenti e abbiamo reagito all’episodio del gol loro”. Queste le parole - riportate da YSport Avellino - del tecnico dell’Avellino, Alessandro Nesta, dopo l'1-1 maturato nel derby campano del "Vigorito" con il Benevento.

L'Avellino è chiamato a crescere di testa per Nesta: "La partita è cambiata da due errori nostri, ma è questo il passaggio da squadra che vuole galleggiare a squadra che vuole fare qualcosa di importante. Questione mentale per me, perché dopo il gol loro ci siamo riaccesi. Dobbiamo crescere e migliorare sotto questo punto di vista". Sui cambi: "Abbiamo aspettato Besaggio, che doveva attivare le punte in quella posizione, abbiamo aspettato che entrasse un po’ più dentro la partita. Ci sono giocatori che ci danno tanto, perché fanno la differenza". Chiosa finale sul lieve infortunio di Favilli: "In rifinitura ha avvertito un piccolo problema, poi ha provato prima della gara, non se la sentiva ed è andato in tribuna. Non dovrebbe essere niente di che comunque, ma si sentiva poco pulito”.