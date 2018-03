Avellino, Ngawa: "Era importante non perdere, ora tre gare in casa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore dell'Avellino Pierre-Yves Ngawa si è così pronunciato dopo il pari sul campo della Pro Vercelli: "Era importante non perdere, ora abbiamo tre gare in casa e vogliamo ottenere più punti possibili. Gli episodi arbitrali? E' stato bravo l'arbitro a non concedere nulla - riporta TuttoAvellino.it -. Con il rientro di Castaldo e Morosini potremmo finalmente fare qualche rete in più, oggi anche Ardemagni ha lottato molto. Con Santiago (Morero) e con Kresic oggi abbiamo parlato molto per restare sempre uniti e non abbiamo subito quasi nulla".