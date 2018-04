Avellino, Novellino a un passo dall'esonero. Foscarini possibile erede

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Novellino e l’Avellino ai titoli di coda. Come si poteva immaginare dopo l’ennesima sconfitta e la collezione di alibi, l’allenatore ha ritenuto opportuno non presentare le dimissioni. E allora sarà la società a sollevare il tecnico nelle prossime ore: molto difficile che cambi idea, è ormai un rapporto ai titoli di coda. Valutata una mini lista di candidati: Drago e Stellone hanno declinato l’invito, difficilmente cambieranno idea, piace Sullo che aveva già detto no al Pescara e che in Irpinia conoscono molto bene. Ma negli ultimi ultimi sta avanzando la candidatura di Claudio Foscarini, reduce da un lungo ciclo con il Cittadella e attualmente libero da impegni dopo l’esperienza in serie C con il Livorno. Lo scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito.