Avellino, Novellino: "Contro la Cremonese vogliamo dire la nostra"

© foto di Federico Gaetano

L'Avellino va a caccia del primo successo in trasferta. I lupi domani sera saranno di scena alle 20:30 contro la Cremonese dell'ex Attilio Tesser. Alla vigilia del match dello stadio Zini è intervenuto in sala stampa il tecnico dei lupi, Walter Novellino. "Contro la Cremonese - riporta Tuttoavellino.it - faremo la nostra gara, è una tappa importante per noi. Una verifica ancora più importante per noi. Affronteremo una squadra costruita per scalare la classifica, invece noi dobbiamo puntare a una salvezza tranquilla. E' una verifica importante. Io sono convinto che la squadra è tranquilla mentalmente, vogliamo fare del nostro meglio".

D'Angelo va verso il forfait? "Assolutamente no, purtroppo siamo umani i problemi ci sono. Speriamo di recuperarlo per la prossima settimana".

Quale sarà l'approccio alla gara contro la Cremonese? "Vado a trovare un caro amico, abbiamo giocato insieme a Catania. Non vedo l'ora di giocarcela, Tesser è un tecnico importante e negli anni ha ottenuto grandi risultati".

L'obiettivo principale è la Cremonese, ma Novellino fa un punto sul mercato. Che voto dà a questo Avellino? "E' un campionato difficile, io credo che sia De Vito che Taccone hanno seguito al meglio le mie indicazioni. Marchizza non riesco ad averlo a disposizione, il guaio del calciomercato è questo. E' giusto che chiuda prima dell'inizio del mercato. Il voto? Si dà alla fine, credo che la società abbia operato bene. E' ovvio che era difficile gestire diverse soluzioni. Ci aspetta un campionato difficile, una sorta di A2, ci sono diverse formazioni che diranno la loro".

Metterebbe la firma per un pareggio? "Dobbiamo aver rispetto dei nostri avversari, giocheremo facendo del nostro. Vediamo quello che verrà".