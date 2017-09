Avellino, Novellino replica alle critiche del pres: "Ho vinto 7 campionati"

© foto di Federico Gaetano

Acque agitate in casa Avellino. Nel corso di una trasmissione su sportchannel, il presidente Walter Taccone ha espresso critiche non troppo velate al tecnico, Walter Novellino, circa l'impiego di un dato modulo e la scarsa qualità della prestazione di Cremona. A queste dichiarazioni, come riferisce tuttoavellino.it, ha risposto il tecnico, con un lapidario commento al termine dell'allenamento di ieri: "Mi viene da ridere, ho collezionato quattrocento panchine in serie B e vinto sette campionati".