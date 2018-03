Avellino, Novellino: "Sbagliati i primi 7'. Ci salveremo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Novellino parla con toni decisi dopo il ko interno subito contro il Parma stasera: "Abbiamo sbagliato i primi sette minuti, ma tutto possiamo dire tranne che la squadra non ha costruito. Bravo il Parma sui blocchi. Il cambio? Sul due a zero non mi serve un mediano basso. Ripeto non mi sento di bocciare la squadra, ma ognuno adesso si prenda le sue responsabilità. Sono abituato a convivere con queste sconfitte. Non ho dubbi, salverò l'Avellino. Ho 61 anni so come uscire fuori da questa situazione. Il calendario non lo dobbiamo vedere adesso bisogna giocare tutte le gare a viso aperto senza timori", le parole raccolte da TuttoAvellino.it.