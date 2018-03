Avellino, Novellino: "Stampa sordomuta, chiesta salvezza e così sarà"

Fonte: Tuttoavellino.it

© foto di Federico Gaetano

Walter Novellino, tecnico dell'Avellino, ha presentato la partita contro la Pro Vercelli attaccando pesantemente - e con toni poco garbati - la stampa sotto lo sguardo attento del direttore sportivo Vincenzo De Vito, presente in sala stampa come riporta il portale Tuttoavellino.it. “Affrontiamo una squadra che ha ottenuto risultati importanti nell’ultimo turno. Abbiamo preparato bene la partita, consapevoli della nostra forza. Abbiamo recuperato qualche assente, perché qualcuno dimentica che abbiamo giocato spesso senza parecchi elementi e che abbiamo da recuperare una partita. Qualcuno è sordomuto, mi riferisco ai giornalisti. Recuperando tutti gli effettivi faremo sicuramente bene. Oltre il modulo sarà importante avere l’atteggiamento giusto, come nella ripresa contro il Pescara. A me è stato chiesto di ottenere una salvezza serena, non i play-off. E la salvezza sicuramente arriverà. Senza gli infortuni avremmo potuto avere 40 punti. Se il presidente mi avesse chiesto di vincere il campionato, avrei avuto altri calciatori. Nel momento migliore nostro sono venuti a mancare calciatori importanti. E se a una squadra togli cinque, sei elementi allora arrivano le difficoltà. Questa squadra si è lasciata influenzare troppo dai due derby persi, ma abbiamo tutte le carte in regola per migliorare", le parole dell'allenatore.

Sui singoli: "D’Angelo sta recuperando bene, Radu è in Nazionale ma ci dovrebbe raggiungere a Vercelli. Gavazzi può giocare da mezzala, con Tesser ha giocato in quel ruolo e anche nel 4-3-1-2. Morosini sta bene, ma sta ancora guarendo. Dobbiamo valutare i tempi di recupero. Domani non sarà tra i convocati, ci vorrà almeno una settimana. Verrà con la squadra, ma ci sono delle scadenze mediche da rispettare. Non sono passati ancora i cinque mesi dall’operazione. Non possiamo rischiarlo, perché se si fa di nuovo male ci rimettiamo tutti".