Avellino, Novellino: "Voglio scrivere pagine storiche per la città"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Avellino Walter Novellino ha parlato in conferenza stampa del derby campano contro la Salernitana, gara particolarmente sentita dalle due tifoserie e delicata vista la classifica di entrambe: “Un allenatore deve dare tranquillità alla propria squadra. Sono convinto che urla e pressione non servano a raggiungere quota 50 punti. Andata? Il tempo cancella tutto, è passata tanta acqua sotto i ponti e la squadra sta rispondendo nei momenti importanti dopo due mesi difficili. Abbiamo patito le tante assenze, ma non ci siamo mai lamentati. Ci servono i punti per la nostra classifica e voglio che la mia squadra giochi tutte le partite come fossero un derby per mettere in cascina tanti punti. La vittoria manca da 45 anni a Salerno? Io vivo coi miei pensieri, vorrei scrivere tante altre pagine di storia non solo nel derby, ma anche in generale. Voglio che la mia squadra raggiunga un risultato storico per questa città. Tifosi? Li voglio ringraziare per l'attaccamento e spero di potergli regalare una soddisfazione. Sono tifosi che non si trovano in altri posti. - continua Novellino come riporta Tuttoavellino.it - Abbiamo recuperato Gavazzi e Di Tacchio, ma vedremo se potranno giocare così come Rizzato e Castaldo che vedo discretamente bene, ma per cui dovranno decidere i dottori. Mi sta sorprendendo Morosini che mettere in campo già domenica, anche se forse bisogna aspettare ancora”.