Avellino, out Pecorini per la gara col Carpi. Laverone in forse

© foto di Federico Gaetano

L'edizione irpina del quotidiano Il Mattino scrive dell'Avellino, che sabato giocherà sul campo del Carpi. "Pecorini out, Laverone in forse; l'infermeria non si svuota mai", titola il giornale in merito alla formazione di mister Claudio Foscarini. L'allenamento odierno, che vedrà sugli spalti la partecipazione degli ultrà, sarà comunque indicativo per capire pure le condizioni di D'Angelo, Falasco e Bidaoui.