Avellino, per la difesa si segue Dermaku del Cosenza

In attesa di sciogliere il nodo legato a Claudio Foscarini, l'Avellino sonda il mercato alla caccia di rinforzi per la prossima stagione e punta il difensore centrale del Cosenza Kastriot Dermaku, classe '92. L'italo-albanese è attualmente impegnato nei play off promozione coi calabresi e ha ancora un anno di contratto.