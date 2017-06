Avellino, poker di arrivi: Lezzerini, Di Tacchio, Marchizza e Falasco

© foto di Federico De Luca

Poker di arrivi in casa Avellino. Come riporta Il Mattino il club del presidente Taccone ha già chiuso quattro operazioni in entrata in vista della nuova stagione. Si tratta di Luca Lezzerini che arriverà a titolo definitivo dalla Fiorentina, Francesco Di Tacchio svincolatosi dal Pisa, Riccardo Marchizza che arriverà in prestito dalla Roma e Nicola Falasco. Ancora in via di definizione l'approdo al Partenio di Asencio dal Genoa.