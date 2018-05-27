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Serie B

Avellino, possibile colpo Fazio a parametro zero

27.05.2018 00:42 di Alessandra Stefanelli   articolo letto 2472 volte
© foto di Federico Gaetano

Pasquale Fazio lascerà quasi sicuramente il Trapani. Come riportato da Il Mattino, il difensore non rinnoverà con i granata e potrebbe tornare in Serie B, dove lo attende l’Avellino, pronto al colpo a costo zero.
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