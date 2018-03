Avellino, potrebbe saltare la trattativa con Italpol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo i rallentamenti delle ultime ore, di cui riportava Il Mattino in edicola, arrivano nuovi aggiornamenti sul fronte della cessione da parte di Walter Taccone delle quote di maggioranza dell'Avellino calcio all'Italpol di Giulio Gravina. Secondo quanto riportato da Tuttoavellino.it quest'ultimo avrebbe chiesto le documentazioni relative a versamenti Iva effettuati agli anni precedenti e altri incartamenti relativi ad accertamenti delle Agenzie delle Entrate. Punti che non convincono Gravina che sarebbe pronto a congelare tutto e fare un passo indietro se dovessero spuntare debiti imprevisti. Per questo l'operazione non si chiudere in breve tempo e potrebbe addirittura saltare.