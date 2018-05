Avellino, presi due giovani dalla D. Chiesto Gori alla Fiorentina

© foto di Giacomo Morini

L’edizione irpina del quotidiano Il Mattino scrive del mercato dell’Avellino. Il club campano segue diversi giovani e ha praticamente chiuso per Salvatore Molinaro, attaccante classe ‘98 della Palmese in serie D, e il terzino destro della stessa età del Messina, Gennaro Cozzolino. Alla Fiorentina, invece, sono state chieste informazioni di Gabriele Gori, classe ‘99, che questa stagione ha messo a segno 17 gol in 27 presenze con le giovanili viola in campionato (con 7 assist), e 4 gol e 1 assist in 5 gare al Torneo di Viareggio.