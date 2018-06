Avellino, preso Marten Wilmots: arriva a parametro zero

Sarà Marten Wilmots uno dei primi rinforzi dell'Avellino per la prossima stagione. Il Mattino fa sapere che è fatta per l'approdo del figlio dell'ex ct belga, Marc Wilmots, in Irpinia: il centrocampista, 19 anni, ha firmato un triennale che sarà depositato dopo lo svincolo, a parametro zero, dalla Standard Liegi previsto per il 30 giugno. Marten raggiunge così suo fratello Reno Wilmots in Campania.