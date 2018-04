Avellino, Radu ko: frattura alla dodicesima costola

Fonte: Tuttoavellino.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Avellino ha ripreso ad allenarsi al Partenio-Lombardi. Presenti il presidente Walter Taccone e il direttore sportivo Vincenzo De Vito.

Lavoro defaticante per chi ha giocato ieri contro il Parma, partitella per il resto della squadra. Indisponibili Gavazzi, Iuliano, Lasik e Radu. Il portiere, al quale è già stata evidenziata una modesta contusione sulla pregressa lesione muscolare al retto femorale della coscia destra, e alle prese con dolore all’emitorace sinistro in seguito a scontro di gioco in occasione della gara della nazionale Under 21 rumena, si è sottoposto a controllo radiografico che ha evidenziato una frattura alla dodicesima costola: il calciatore osserverà riposo e terapie.