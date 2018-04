Avellino, recupera Cabezas: nove gli infortunati

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Avellino ritrova Cabezas in vista della trasferta contro l'Entella. L'ecuadoregno è tornato in gruppo, mentre ben in quattro si sono recati a Villa Stuart per degli esami: si tratta di Falasco, elongazione al polpaccio sinistro, D'Angelo, distorsione alla caviglia, Rizzato, lesione di secondo grado all'adduttore della coscia destra, Pecorini, lesione muscolare di primo grado al flessore sinistro. In più fuori Kresic, Radu, Bidaoui, Lasik e Iuliano.