Avellino, resta viva la pista Pinsoglio per la porta

© foto di Federico Gaetano

L'Avellino viste le difficoltà emerse per arrivare a Samir Ujkani sta guardando anche altri profili per la porta. Fra questi c'è Carlo Pinsoglio, ex di Livorno e Latina, che è stato allenato, e apprezzato, da Novellino a Modena nel 2013-14. Lo riporta Tuttoavellino.it spiegando che nei prossimi giorni il club irpino potrebbe attivarsi in maniera concreta per lui.