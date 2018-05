Avellino, ripresi gli allenamenti. Risentimento muscolare per Moretti

© foto di Federico Gaetano

Ripresa degli allenamenti per l'Avellino di Claudio Foscarini. Come riportato da TuttoAvellino indisponibili Iuliano, De Risio e Lasik, lavoro differenziato per Evangelista, seduta atletica per Ngawa e Cabezas, palestra per D’Angelo, terapie e differenziato per Pecorini. A riposo Morero, per via di un risentimento muscolare all’adduttore sinistro, ridotto per Migliorini.

Brutte notizie per Moretti che si è fermato a causa di un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra.

Marchizza e Rizzato si sono sottoposti a esami strumentali presso Villa Stuart, a Roma. Per Marchizza è stata evidenziata una lesione di secondo grado al quadricipite della coscia sinistra; per Rizzato gli esami hanno confermato la non completa guarigione della pregressa lesione distrattiva di secondo grado con ematoma al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.