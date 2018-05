Avellino, ripresi i lavori. In gruppo Cabezas, seduta differenziata per tre

Fonte: Tuttoavellino.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Partenio-Lombardi. Indisponibili De Risio, Iuliano, Lasik e Marchizza. Lavoro atletico e defaticante per chi ha giocato venerdì contro lo Spezia, compresi Bidaoui, Ngawa e Kresic usciti anzitempo per affaticamenti muscolari. Seduta differenziata per Moretti, Rizzato e Vajushi. In gruppo Cabezas, terapie e lavoro atletico per Pecorini. Domani pomeriggio allenamento a partire dalle ore 15 al Partenio-Lombardi.