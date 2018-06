Avellino, scelto il nuovo allenatore: sarà Marcolini

© foto di Fabrizio Pozzi

Dopo l'ottima stagione con l'Alessandria in Serie C il tecnico Michele Marcolini si appresta a salire di categoria. L'Avellino ha infatti deciso che sarà lui l'allenatore nella prossima stagione dopo la separazione da Claudio Foscarini, che aveva concluso la stagione guidando gli irpini alla salvezza, ufficializzata questa mattina dalla società irpina con un comunicato. Nelle prossime ore. come riporta Tuttoavellino.it è invece previsto un incontro fra la dirigenza campana e Marcolini per mettere nero su bianco l'accordo (annuale con opzione per il rinnovo) trovato nei giorni scorsi.