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Serie B

Avellino, si lavora per l'attaccante Ferrari

29.05.2018 00:10 di Tommaso Maschio   articolo letto 1183 volte
© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il futuro di Franco Ferrari, attaccante della Pistoiese dove ha collezionato 34 presenze segnando 13 reti, potrebbe essere in Serie B con la maglia biancoverde dell'Avellino. Il calciatore argentino infatti tornerà al Genoa per fine prestito che poi, visti gli ottimi rapporti con il club irpino, dovrebbe prestarlo all'Avellino per farlo maturare in Serie B. Lo rivela Tuttoc.com.
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