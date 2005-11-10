Avellino, il sindaco Pizza: "A Benevento sempre fatto bene, sono sicuro che vinceremo"

“Speriamo che l’Avellino vinca, anzi ne sono sicuro”. Il sindaco della città irpina Nello Pizza ha parlato così in vista del derby contro il Benevento in programma nel fine settimana: “Come tutti i derby ha qualcosa di speciale, anche se rispetto al Benevento viviamo in maniera più calorosa altre sfide regionali, ma lì abbiamo sempre fatto delle belle partite e la speranza è fare bene anche questa volta”.

Su Nesta e la squadra

Il primo cittadino poi si sofferma sulla squadra biancoverde: “Nesta ha una storia importante da calciatore e sta facendo bene da allenatore, penso che i tifosi siano contenti del suo lavoro con una squadra che è degna di questo nome. Ha fatto anche scelte coraggiose che si stanno rilevando importanti come Venturi, Palumbo e Russo sono gestiti bene”.

Sul progetto del nuovo stadio

Infine il sindaco Pizza si sofferma nuovamente sulla questione dello stadio: “Non ci sono novità, ma abbiamo segnali positivi dalla Regione che vuole essere al fianco del Comune per questo progetto. La proposta è articolata e la stiamo valutando non volendo dare risposte affrettate. - prosegue Pizza come riporta Tuttoavellino.it - Naturalmente ascolterò con molta attenzione la conferenza del presidente D'Agostino giovedì prossimo anche per avere maggiori indicazioni. Un incontro è normale, ci vediamo spesso, siamo entrambi sindaci, rapporti sempre cordiali e insieme valuteremo questa proposta, ora non mi posso sbilanciare, devono vederla soprattutto i tecnici".