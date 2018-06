Avellino, Solerio potrebbe rientrare per rimanere

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Come riportato da Irpinianews, il terzino Matthias Solerio dovrebbe tornare all’Avellino dopo aver vissuto una stagione a metà tra Reggina e Albinoleffe. Un rientro in biancoverde che potrebbe anche significare anche permanenza in vista della prossima stagione.