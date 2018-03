Avellino, Taccone: "A Salerno per vincere, ma è una partita come altre"

© foto di Federico Gaetano

"Non vorrei che le mie dichiarazioni venissero strumentalizzate. Si tratta di una gara come le altre, di certo più impegnativa perché un derby è sempre un derby ma, ripeto, resta comunque una delle quarantadue gare del campionato che come tutte affrontiamo con un unico obiettivo: vincere", queste le brevi dichiarazioni di Walter Taccone, numero uno dell'Avellino, alle colonne de Il Mattino prima del derby contro la Salernitana.