Avellino, Taccone: “Prossima settimana saprete se Foscarini resta”

© foto di Federico Gaetano

A margine della conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti il presidente dell'Avellino Walter Taccone ha parlato anche del futuro della squadra, compreso quello relativo al tecnico: “Abbiamo giocatori già presi, ma che potremmo ufficializzare solo alla riapertura del mercato, visto che siamo ancora all'8 giugno. Al momento resto alla guida del club, con la mia idea, il mio programma e la mia organizzazione. Foscarini non lo sento da un po' di tempo, ma lunedì ci incontreremo per capire se continuare insieme o prendere strade diverse. - continua Taccone come riporta Tuttoavellino.it - La prossima settimana saprete anche se ci saranno altri soci, ma lo staff resta lo stesso questo posso dirvelo. Non c'è nessuno in vantaggio, sarà in vantaggio chi mi dirà andiamo dal notaio a firmare mettendo i soldi sul tavolo, finché non sarà fatto resto io al timone”.