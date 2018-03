Avellino, Taccone all'opera per onorare gli stipendi

© foto di Federico Gaetano

In attesa di veder salire al cielo la fumata bianca per la cessione del proprio pacchetto azionario dell'Avellino Walter Taccone è alle prese con la ricerca dei fondi necessari per adempiere alla scadenza di domani legata al pagamenti di stipendi e contributi ai tesserati. Secondo quanto riportato da Il Mattino il numero uno del club irpino in queste ore sta lavorando con sponsor e altri imprenditori per raccogliere le risorse necessarie per rispettare i pagamenti ed evitare di conseguenza una penalizzazione.