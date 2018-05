Avellino, Taccone: "Con lo Spezia vorrei andare in Curva a tifare"

Il presidente dell'Avellino Walter Taccone intervenuto ai microfoni di Otto Channel ha parlato della corsa salvezza spiegando di volere lo stadio pieno contro lo Spezia e per questo aver deciso di abbassare il costo dei biglietti: “Ad Avellino abbiamo disputato una buona gara e siamo riusciti a fare un punto su un campo molto difficile, dimostrando di meritare la salvezza. Ora ci attendono due battaglie a iniziare da quella contro lo Spezia in cui abbasseremo drasticamente il costo dei biglietti, io avrei fatto entrare tutti gratis, ma non è possibile e quindi la curva costerà due euro. Ringrazio le persone che fino a ora ci hanno seguito scusandomi con chi ha acquistato il biglietto unico per i match con Cittadella e con lo stesso Spezia spendendo qualche euro in più, ma chiedo comprensione perché c’è la necessità di avere uno stadio pieno, di un pubblico che spinga i ragazzi a una vittoria fondamentale. - continua Taccone come riporta Tuttoavellino.it - Società? Invece di interessarsi dei possibili avvicendamenti o problemi bisognerebbe preoccuparsi del rendimento della squadra. Sono nove anni che gestisco la società e sono andato avanti regolarmente. Le vicende societarie comunque non hanno influito sulla squadra, forse il caso Catanzarto potrebbe aver inciso, ma ho sempre detto che non sarebbe successo nulla e così è stato. I tifosi non devono vedermi come un alter ego, ma come uno di loro. Andrei in Curva Sud a fare il tifo con loro perché questi dissapori lasciano il tempo che trovano. Pensiamo a salvarci, poi ci siederemo intorno a un tavolo per un confronto su questa stagione".