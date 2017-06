Avellino, Taccone: "Inattesa la chiamata da Sidigas. Marchizza vuole venire"

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

"È stato un fulmine a ciel sereno. Gianandrea (De Cesare, patron della Sidigas, ndr) mi ha chiamato e mi ha detto che fosse il momento giusto per dare una mano all’Avellino". Conferenza stampa in casa degli irpini, protagonista il presidente Walter Taccone. Ecco quanto riferito da tuttoavellino.it: "Una chiamata graditissima, posticipata di tre anni. Tre anni fa parlammo di un’alleanza calcio-basket, mi fu proposto il doppio della sponsorizzazione già in essere e la rifiutai per l’accordo che avevo già raggiunto per la sponsorizzazione. Il suo aiuto non è per pubblicità, ha già una squadra in serie A.

Non abbiamo debiti, non abbiamo mai mancato un pagamento di stipendi o contributi. Abbiamo raggiunto l'accordo con la Sidigas, sarà nostro sponsor per tre anni".

Sul mercato.

"Stiamo tentando di prendere Lezzerini a titolo definitivo dalla Fiorentina. L'anno scorso ha avuto poco spazio. L'altro portiere potrebbe essere Ujkani, ma la trattativa è in stand-by perché a Genova hanno problemi con Perin. Ci hanno proposto un altro portiere del Genoa, non posso fare il nome. Non avevamo terzini e abbiamo preso Pecorini, che ha esperienza e dà tranquillità a me e a Novellino, che ha voluto il calciatore. Con Falasco manca solo la firma e lo prenderemo a titolo definitivo. Non possiamo prenderlo subito a titolo definitivo perché la Roma avrebbe delle minusvalenze. Quindi lo prenderemo in prestito con diritto di riscatto. Marchizza vuole venire ad Avellino e il procuratore vuole portarlo ad Avellino. Bisogna pazientare qualche giorno, perché la Roma vuole portarlo in ritiro, ma il calciatore non vuole andare in ritiro con la Roma e poi partire. C'è stata già una stretta di mano con il direttore generale giallorosso. Asencio è nostro, De Vito sta chiudendo la trattativa. A centrocampo cederemo un elemento e ne prenderemo uno di alto profilo. Migliorini ha ancora problemi fisici e quindi prenderemo un altro difensore. Mokulu è stato chiesto da tre società, anche dal Bari. Paghera dovrebbe andare via e altri ragazzi li manderemo a giocare in Lega Pro".