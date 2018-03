Avellino, Taccone: "Novellino? Tutti responsabili. Serve fiducia"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente dell'Avellino Walter Taccone ha parlato a margine di un evento per tornare sulla sconfitta contro il Parma e la situazione del club: “I tifosi ci sono stati vicino e ieri fino alla fine hanno fatto un tifo incredibile e quindi capisco chi contesta anche se non dobbiamo perdere la testa. I ragazzi non si sono fatti abbattere ieri in campo e hanno provato a recuperare la gara senza riuscirci. Futuro? Non voglio arrivare a dare la squadra al sindaco, ma sono pronto ad andare via se qualcuno vorrà sostituirmi. Chiedo compattezza e piena fiducia al mister. - continua Taccone come riporta Tuttoavellino.it - Novellino? Tutti possono sbagliare e possiamo fare degli errori, chi vuole il suo esonero, prima chiedeva la sua conferma. Mi prendo le mie responsabilità, ma anche i tifosi avevano chiesto la conferma di Novellino. Cambiando allenatore non credo possa cambiare molto, ma è chiaro che nel caso in ci non vengano i risultati sarà li stesso a dare le dimissioni".