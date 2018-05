Avellino, Taccone: "Quattro gruppi interessati. Sto valutando"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente dell'Avellino Walter Taccone in una lunga conferenza stampa ha fatto il punto della situazione sia a livello societario sia tecnico: “Ci sono quattro gruppi interessati che aspettano una mia risposta. Io però sto facendo le mie valutazioni perché voglio essere sicuro che chi prenderà in mano l'Avellino non lo farà fallire dopo un anno. Per quanto riguarda i gruppi due sono di imprenditori che conosco personalmente e mi ispirano più fiducia rispetto agli altri due che vengono dall'estero e mi sono stati proposti. Uno dei gruppi mi ha anche chiesto di restare con una quota di minoranza mantenendo il ruolo di presidente. Il 100% non lo cedo, l'ho sempre detto, anche a fronte di offerte economiche importanti, perché in nove anni ho fatto la seconda storia dell'Avellino e non intendo regalarla a nessuno. Ho un impegno morale nei confronti della città e non abbandono la nave, mi prendo questo merito anche se qualcuno non me lo riconosce. - continua Taccone come riporta Tuttoavellino.it - Stamattina ho parlato con Foscarini in maniera piacevole, mi ha dato le sue impressioni su alcune cose che non sono andate nel corso della stagione, secondo lui con questo organico avremmo fatto un altro campionato, magari conquistando un posto nei play off. Il processo di Catanzaro, gli infortuni e altre distrazioni extra campo non hanno permesso alla squadra di dare quello che avrebbe potuto. Io e De Vito siamo convinti di avere una squadra definita all'80% e il resto dipenderà da chi verrà a investire, così come gli obiettivi stagionali. Anche il futuro del mister dipenderà dagli sviluppi societari”.