Avellino, Taccone: "Ritrovata la tranquillità. Col Frosinone tanti tifosi"

© foto di Federico Gaetano

Il pareggio con l'Entella riporta un po' di tranquillità in casa Avellino. Ne ha parlato a Il Mattino, edizione irpina, Walter Taccone, presidente dei biancoverdi: "Abbiamo ritrovato la serenità che ultimamente ci era mancata. Peccato per il gol, evitabile, con un po' di attenzione potevamo portare a casa l'intera posta in palio, stavamo conducendo fino a un quarto d'ora dalla fine ma siamo stati bravi a tenere lontani gli avversari dalla porta. Il mister sta lavorando bene e anche domani giocheremo per i tre punti. Il valore del Frosinone sarà solo uno stimolo per noi, tra l'altro la squadra ciociara ha un po' rallentato ed è in ansia per un obiettivo che deve ancora rincorrere. Mi aspetto il pubblico delle grandi occasioni che ci spinga come sempre verso il risultato".