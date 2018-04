Avellino, Taccone: "Sono convinto che questa squadra si salverà"

© foto di Federico Gaetano

Dalle colonne de Il Mattino arrivano alcune dichiarazioni di Walter Taccone, patron dell'Avellino, in vista del finale di stagione di Serie B che vedrà il club irpino impegnato nella lotta per il mantenimento della categoria: "Sono convinto che questa squadra si salverà, ma dobbiamo rimanere tutti sereni e tranquilli e soprattutto i nostri tifosi che hanno visto e pure giudicato come sono andate le due sconfitte di Frosinone e Palermo, ora che recupereremo qualche calciatore ed altri che riprenderanno minuti nelle gambe, dovranno crederci come ci credo, ed è giusto che sia così, anch'io".