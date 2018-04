Avellino, Taccone: "Squadra ritrovata, ripetiamoci con l'Entella"

© foto di Federico Gaetano

Spazio all'Avellino sull'edizione irpina del quotidiano Il Mattino che, nelle pagine sportive, titola: "Taccone e l'Avellino ritrovato: 'Ora ripetiamoci con l'Entella'". Il giornale riporta alcune parole del patron, che ha detto dopo la vittoria contro il Perugia: "Una gara pressoché perfetta contro una delle compagini più forti del campionato; una squadra interamente ritrovata, che ha giocato al calcio che volevo e volevamo vedere, trascinata da un gigantesco Castaldo che ha fatto da direttore d'orchestra ad un gruppo di musicisti che non hanno steccato una sola nota. Ma mi fermo qui, mi sono dato la consegna di non parlare e non voglio andare oltre, anche perché ora dovremo provare a ripeterci sabato a Chiavari contro la Virtus Entella".