Avellino, Taccone sull'esonero di Novellino: "Decisione sofferta"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente dell'Avellino Walter Taccone ha parlato dell'esonero di Walter Novellino e dell'arrivo di Claudio Foscarini sulla panchina irpina: “Non è una frase fatta, ma è stata davvero una decisione sofferta. Con Novellino c’era un rapporto consolidato, quasi affettuoso. Ma quando accadono cose del genere è impossibile non prendere determinate decisioni. Io però non dimenticherò mai quello che ha fatto lo scorso anno quando ci ha tolto dalle sabbie mobili e lo ringrazierò sempre. - si legge sulla Gazzetta dello Sport - Foscarini? Spero che la svolta teorica si concretizzi sul campo. Iniziamo con il piede giusto perché si è comportato in maniera splendida, accettando il contratto fino a giugno, senza approfittare della situazione difficile”.