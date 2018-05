Avellino, verso l'ultima di campionato: ottimismo per Vajushi

Fonte: TuttoAvellino.com

Allenamento pomeridiano al Partenio-Lombardi per l'Avellino. Indisponibili De Risio, Iuliano, Lasik e Marchizza, che hanno anticipatamente chiuso la stagione. Lavoro atletico per Migliorini, Ngawa, Moretti, Cabezas, Morero e Di Tacchio, alle prese con acciacchi di natura muscolare che non sembrano destare preoccupazione per venerdì; seduta differenziata per Pecorini, Rizzato e Vajushi, con quest'ultimo che dovrebbe regolarmente far parte dei convocati.