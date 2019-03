© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Ospite delle colonne de La Nazione Eduardo Chiacchio, avvocato difensore dello Spezia, ha fatto il punto in merito ai ricorsi presentati dall’A.S. Livorno Calcio e dal Benevento Calcio: "Io sono ottimista perché Okereke ha confermato che non era mai stato tesserato con altre società. Abbiamo un visto di esecutività della Lega B, abbiamo il calciatore nei tabulati rilasciati dalla FIGC. Il controllo sul tesseramento non necessita di spazi temporali dilatati e nel momento in cui si concluderà l’indagine penso che tutta la vicenda si potrà risolvere in un unico grado di giudizio, i ricorsi successivi sarebbero degli appelli dilatori. Il nostro calciatore se ha partecipato a qualche torneo dei bar non lo possiamo escludere, ma il tesseramento è un’altra cosa. Per giungere a sanzioni pesanti bisogna che prima venga annullato o revocato il tesseramento, poi dovrà essere aperto un procedimento disciplinare che dura tre gradi di giudizio, ma a tal riguardo si sta correndo un po’ troppo. Trasmissione degli atti alla procura federale che a mio avviso poteva essere evitata sulla base di autorevoli precedenti in materia, per tutti il caso Perugia-Ternana con il calciatore Gnahorè. Massima fiducia sugli esiti dell’indagine federale”.