Avvocato Rodella: "Dall'Ascoli inziativa irrituale e nulla. Stellone resta l'allenatore del club"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport l'avvocato Paolo Rodella ha parlato del licenziamento di Roberto Stellone arrivato ieri difendendo la posizione del suo assistito (che secondo il club avrebbe rifiutato ogni proposta di accordo) e spiegando che sono pronti a chiedere un risarcimento all'Ascoli: “Stellone è la prima vittima contrattuale calcistica del Covid-19 e lo dico con il più assoluto rispetto per chi ha perso la vita o sta soffrendo a causa del virus. L’Ascoli si è reso protagonista di una iniziativa irrituale, improponibile, inammissibile, improcedibile, inefficace, strumentale e nulla. - spiega senza mezzi termini Rodella - Per quanto ci riguarda Stellone resta il tecnico bianconero. Risoluzione? La trattativa è fallita nonostante la buona volontà di Stellone, la proposta era irricevibile, tanto che si profila un danno a carico di Stellone per il quale chiederemo un risarcimento per la gestione mediatica della vicenda”.