L’Empoli nella giornata di oggi ha presentato le nuove maglie per la prossima stagione. La prima sarà azzurra, ma non a tinta unita, ma il disegno è una serie di esagoni colorati con variazioni di azzurro, mentre i pantaloncini saranno a tinta unita. Più classiche le altre due divise: tutta bianca la seconda, tutta navy (seppur con una fitta rete di esagoni come la prima, ma senza variazioni) la terza.