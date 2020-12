B-Day: quando B sta per Balotelli. Prima convocazione col Monza: le aperture

Il B-Day: si, oggi la Serie B sarà in campo per la 16^ giornata del campionato, ma stavolta "B" sta per Mario Balotelli. Che, dopo il tesseramento, è stato convocato per la prima volta dal suo Monza, impegnato quest'oggi contro la capolista Salernitana.

"Irrompe Balotelli, arma letale per la A", questa l'apertura del Corriere dello Sport in merito, con il quotidiano che prosegue poi: "Il nastro all'avventura di Mario Balotelli con il Monza lo ha idealmente tagliato Brocchi, tre sere fa, a margine della quarta vittoria nelle ultime cinque giornate. «Sarà a disposizione contro la Salernitana, ma logicamente non dobbiamo commettere l'errore di pensare che sia pronto al 100%». Quel che resta del 2020 può regalare a Balotelli, allora, l'esordio con la nuova squadra. In un contesto non banale, lo scontro diretto con la capolista della B. E pure nei tempi d'inserimento, c'è un Monza dal passo ritrovato che non vede l'ora di immettere un Super Mario in più nel motore".

Fa eco La Gazzetta dello Sport: "B come Balo. Convocato! Oggi il Monza può lanciare SuperMario". La rosa prosegue poi: "Otto mesi e mezzo dopo, rivedere Mario Balotelli inserito in una lista di convocati, è come rivedere un soggetto cristallizzato. La sera del 9 marzo, a Reggio Emilia, la sfida tra Sassuolo e Brescia fu l’ultima della Serie A prima del lockdown. Oggi pomeriggio la sfida tra Monza e Salernitana vale un po’ come “scongelatore” di Mario che dopo tre settimane di allenamenti a Monzello è stato convocato da Cristian Brocchi".

Più soft Tuttosport. "Il Monza all'assalto, Salernitana avvisata", l'apertura, mentre a Balotelli è dedicato un piccolo paragrafo: "È la sfida alla prima della classe e il Monza, che ambisce a raggiungere il prima possibile la vetta, l’affronterà con tutte le dovute attenzioni nonché con la miglior formazione possibile. Per quanto riguarda Balotelli, non dovrebbe essere questo il giorno giusto per l’esordio dal primo minuto del centravanti bresciano, destinato ad entrare a partita in corso per assaggiare la condizione dopo oltre dieci mesi di stop. Però il ragazzo scalpita, le attese su di lui sono elevatissime e la voglia di vederlo in campo è tanta anche da parte del tecnico che potrebbe cedere alla tentazione a pochi minuti dal fischio d’inizio fissato per le 16".