Baccaglini sul Vicenza: "No comment. Evitiamo le speculazioni"

L'imprenditore Paul Baccaglini non conferma e non smentisce la possibilità di partecipare all'asta per il Vicenza calcio, che si terrà il 27 aprile, dopo le voci di un suo incontro con il curatore fallimentare dei veneti Nerio De Bortoli svelata da Trivenetogoal.it. “Grazie per l’opportunità, al momento preferisco non commentare per evitare speculazioni”, ha detto l'ex presidente (per un brevissimo lasso di tempo) del Palermo.