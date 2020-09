Baez: "Non so cosa succederà più avanti, ma ora sono concentrato solo sul Cosenza"

Jaime Baez, nonostante le richieste di mercato, difficilmente si muoverà da Cosenza: dopo la firma sul biennale, la scorsa stagione, l'attaccante è diventato un perno della rosa di mister Occhiuzzi, che non è intenzionato a privarsene.

Di questo, dalle colonne del Corriere dello Sport, ne ha parlato proprio il giocatore: "Oggi come oggi penso solo al Cosenza perché qui mi sono trovato bene. Più avanti non so cosa potrà succedere, ma sono concentrato esclusivamente sulla nostra squadra. Da quando abbiamo iniziato ho intravisto un percorso in crescita, personale e della squadra, anche se ancora la rosa deve essere completata. Ma ho fiducia nella società e nel ds Trinchera. Così come in Occhiuzzi e in tutto lo staff tecnico. Dove mi piace giocare? Trequartista dietro le punte o anche attaccante nel tridente avanzato. Sono duttile e mi adatto a qualsiasi situazione tattica".

Una nota al campionato di B: "Sarà difficile, molto difficile, con squadre attrezzate come le retrocesse che hanno intenzione di tornare subito in A. Per quanto ci riguarda dovremo essere all’altezza e cercare di regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. Le sofferenze del campionato scorso dovranno essere un lontano ricordo".