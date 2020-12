Balata: "Dopo 17 anni di chiacchiere noi abbiamo fatto una riforma, adesso sta agli altri"

Durante l'evento "Growing Together" organizzato dalla Lega di Serie B assieme a DAZN e agli altri suoi partner, Mauro Balata, numero uno del campionato cadetto, ha parlato della riforma dei campionati da tempo tema centrale della discussione per il futuro del sistema calcio: "Noi siamo per la riforma dei campionato, tema antico ma che non si è mai realizzato. Abbiamo un'idea e l'abbiamo già divulgata. Stiamo lavorando per una riforma che dia maggiore sostenibilità non solo a noi ma all'intero sistema. Dopo 17 anni di chiacchiere noi abbiamo fatto una riforma, adesso sta agli altri. Non si può certo dire che la Serie B non sia un campionato innovatore che servono a tutto il sistema".