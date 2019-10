Balata: "Integrity Tour progetto strategico per tutte le società di Serie B"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lega B Mauro Balata ha parlato dell’Integrity tour, il progetto portato avanti con Credito Sportivo e AIC per contrastare il match fixing e formare i giovani atleti sui temi dell’integrità e della lotta alla corruzione nel calcio. “La responsabilità che si ha nei confronti dei tifosi, della maglia e della tradizione del club a cui si appartiene impone l’adozione di anticorpi e di un allenamento continuo e metodico della conoscenza, un esercizio che va praticato con la medesima intensità e impegno di quello che si effettua quotidianamente nei centri sportivi. - conclude Balata come si legge sul sito della LegaB - Ecco perché l’Integrity tour non è solo un progetto importante, ma addirittura strategico per le venti società del nostro campionato”.