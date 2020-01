Balata: "Il VAR in B esigenza sentita da tutte le società"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lega di B Mauro Balata ha commentato ai microfoni di Radio Punto Nuovo l'introduzione del VAR in B: "L'esigenza di introdurre questa tecnologia era sentita da tutta la società. Mi sono adoperato sin dalla mia elezione per far sì che potessimo avviarci a questo processo che stiamo definendo. Parliamo di miglioramento di standard, particolarità delle norme di questa tecnologie, ma è un tema che riguarda l'IFAB, la FIGC e l'AIA. In Serie A è stata introdotta da un anno e mezzo, i primi in Europa, noi siamo il primo campionato di B in Europa ad iniziare con il VAR. Contiamo di arrivare a fine campionato ed arrivare ad introdurre tutto già da playoff e playout. Voglio spezzare una lancia a favore degli arbitri: la tecnologia serve anche per aiutare gli arbitri e dare uniformità e trasparenza alle decisioni. Il grande apporto dello strumento, esiste già non ci sono più quelle polemiche di prima tra campo e spalti. Concludo dicendo che la Serie B è il più bel campionato del mondo, il campionato degli italiani e che più di tutti è vicino ai tifosi".