Balata: "Ora date più soldi alla Serie B. Siamo serbatoio della Nazionale"

Il presidente della Lega B Mauro Balata dalle colonne di Tuttosport chiede a gran voce più risorse per la sua categoria lamentandosi di una mutualità pari al solo 6% che non basta più a sostenere i costi di quello che è “un serbatoio del calcio giovanile italiano”.

“Dobbiamo porci di fronte a un problema che non è più rinviabile, ovvero quello della sostenibilità economica. I numerosi fallimenti o le mancate iscrizioni degli ultimi anni hanno colpito comunità di tifosi e fatto perdere il lavoro a centinaia di collaboratori. Sono le conseguenze anche di una regolamentazione della mutualità che è la più penalizzante e iniqua d’Europa. - spiega Balata – La legge prevedeva una percentuale pari al 7,5% che però non è mai stata rispettata e anzi nel 2017 ridotta al 6% dalla riforma Melandri. Il tutto senza tenere conto che la Serie B garantisce tutto il sistema”.

Esempio estero - Il presidente Balata fa poi i paragoni con le situazioni a livello europeo dove la Bundesliga destina il 20% alla seconda divisione, mentre Premier League e Ligue 1 versano tra il 10% e il 19%. Anche la Liga fa meglio con il 13,5% dei diritti tv e il 40% dei ricavi dal marketing associativo destinati alla Segunda Division.

I dati - Balata si sofferma poi sui dati in crescita della cadetteria: “Come numero di spettatori abbiamo il 5,8% in più di un anno fa. La Serie BKT è il terzo campionato nazionale per interesse tra i tifosi, dopo Serie A e Premier League: il 29% degli italiani sono affascinati da questo torneo, che diventano il 42% nel cluster degli interessati al prodotto calcio. Il nostro dovere è quello di tutelare questi traguardi ma in assenza di risorse l’obiettivo diventa particolarmente difficile. - continua Balata - La Serie B è anche il serbatoio del calcio giovanili con il 75% degli italiani e il 28% degli Under21. Abbiamo avuto 32 convocati nelle nazionali maggiori e giovanili l’anno scorso, ventidue già ne contiamo quest’anno”.