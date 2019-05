Balata: "Sentenza Palermo risolve il problema. Playout? Date in giornata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, ha parlato del nuovo ribaltone avvenuto ieri con la riammissione del Palermo in cadetteria, al momento del suo ingresso negli uffici della FIGC a Roma (fonte SkySport): "Mi sembra responsabilmente che le leggi vadano seguite. Dopo la sentenza di ieri non credo ci siano più problematiche giuridiche di scorrimento e scivolamento della classifica. Altre tappe? Spero di no. Il calcio è un gioco che si fa sul campo. Ieri c'è stata una decisione in sede federale che ha ripristinato una classifica. Dobbiamo affrontare il problema delle norme per dare stabilità e credibilità al sistema calcistico. Date playout? Le decideremo in giornata".