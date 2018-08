Balata su Lotito: "A me non risulta pressione da parte sua"

Nella mattinata odierna, all'interno della trasmissione radiofonica Radio Anch'io Sport in onda su Radio Rai Uno, è intervenuto il presidente della Lega B Mauro Balata, che si è espresso anche in merito alla posizione del patron della Lazio e co-presidente della Salernitana Claudio Lotito:

"L'intervento di Lotito? A me non risulta pressione da parte sua. So che tutte le società sono pronte per scendere in campo, sono unite su questa posizione che ha avuto il conforto della FIGC. C'era un problema: noi abbiamo dovuto inseguire e analizzare la situazione fino al 13 di agosto, con gli organi di giustizia che non hanno potuto rispettare i tempi per farci prendere un certo tipo di notizie. La nostra primaria esigenza era quella di far partire i campionati, garantendo i diritti delle squadre già presenti regolarmente nel campionato. Avevamo già individuato la data di inizio da tempo e vogliamo rispettarla".