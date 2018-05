Balata sul rinvio play off: "Giorni molto tesi, ma si è risolto tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Lega B Mauro Balata ha parlato ai microfoni di Trivenetogoal.it del rinvio dei play off: “Sono stati giorni di grande tensione, ma devo dire che tutto si è risolto quando abbiamo appreso dell’anticipazione dell’udienza da parte del Tribunale Federale Nazionale sulle contestazioni mosse alla società Bari. Non si tratta di un provvedimento punitivo, ma c'era un problema che è stato superato brillantemente con l'aiuto di tutti comprese le società. Tacopina? Ho letto le dichiarazioni del presidente del Venezia, un avvocato come me e persona di grande cultura, non ho nulla da commentare a proposito su questo. - conclude Balata parlando dei diritti tv – Stiamo seguendo un iter trasparente e il 30 ci saranno sicuramente degli sviluppi. In termini di ascolti e di spettatori i numeri sono positivi e i risultati soddisfacenti”.